LucasFilm e Disney+ pubblicano la sinossi del finale di The Mandalorian

The Mandalorian si sta avviando alla conclusione della prima stagione, ma in Italia la piattaforma sbarcherà soltanto in primavera. La prima stagione è composta da otto episodi, quattro già disponibili e quattro ancora inediti. In vista della seconda parte della stagione, LucasFilm e Disney+ hanno pubblicato la sinossi del finale.

Intitolato provvisoriamente 'Capitolo 8', l'episodio finale è raccontato nella sinossi:"Il mandaloriano si trova faccia a faccia con un nemico inaspettato". Per il momento non è dato sapere di quale nemico si parli: se un altro mandaloriano oppure Greef Carga (Carl Weathers). Oppure un personaggio che la serie non ha ancora mostrato. Forse qualcuno legato alla storia di Baby Yoda.

La seconda stagione di The Mandalorian è già in produzione, quindi i fan non dovranno attendere molto per scoprire quali altre avventure riserverà lo show ideato da Jon Favreau.



"Stiamo lavorando alla seconda stagione" aveva affermato lo stesso regista e produttore "scrivendo, preparando i registi e preparandoci a dirigere, in realtà. Non ho avuto occasione l'ultima volta perché stavo facendo Il re leone. Quindi ci sarò per uno degli episodi".

Il marchio di Star Wars non conosce fine, e dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che chiuderà la terza trilogia cinematografica, tra pochi giorni nelle sale, la piattaforma Disney+ accoglierà altri show come la serie su Obi-Wan Kenobi e un prequel di Rogue One.

Jon Favreau vuole riempire i vuoti nella trama di Star Wars con The Mandalorian; nel frattempo è arrivato il peluche di Baby Yoda, il personaggio più iconico dello show.