LucasFilm non perde tempo: a breve il merchandising di un personaggio di The Mandalorian

Il merchandising di Star Wars è tra i più redditizi al mondo e The Mandalorian non ha fatto che accrescere la prospettiva di un ulteriore incremento dei prodotti firmati LucasFilm. Ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo perché già da fine della prossima settimana potrebbe sbarcare nei negozi un personaggio già iconico di The Mandalorian.

Stiamo parlando ovviamente di Baby Yoda. Un report della CNBC ha svelato che abbigliamento e accessori del nuovo personaggio preferito dai fan sono già in viaggio in direzione dei marchi di rivendita più noti al mondo come Amazon, Zazzle, Target, Kohl's, Macy's, Hot Topic e Box Lunch.

La merce potrebbe già essere disponibile al pubblico da venerdì.



Al momento non è chiaro quale sia la merce che verrà resa disponibile ma LucasFilm e The Walt Disney Company non vogliono perdere tempo, sopratutto in concomitanza con il Black Friday, anche se è improbabile che la merce che riguarda Baby Yoda sia disponibile già ad un prezzo scontato. in ogni caso si tratta di un prodotto che gli appassionati potranno accompagnare ad altri prodotti dello Star Wars Universe come Fallen Order e L'Ascesa di Skywalker per il periodo natalizio.

Abbigliamento e accessori sono i prodotti che sono stati menzionati nel report, escludendo quindi giocattoli ufficiali, peluche o altre riproduzioni di Baby Yoda, che potrebbero vedersi nei negozi in un periodo un po' più lungo.

Jon Favreau ha spiegato i motivi per cui Baby Yoda non è ancora disponibile sul mercato:"Devo ringraziare Disney e LucasFilm perché solitamente in questi casi si esce con cataloghi di giocattoli o cose del genere. Quindi ci hanno davvero supportato. Volevamo davvero che fosse necessario vederlo con moderazione, in modo che le persone non sappiano in anticipo proprio tutto. E parte di questo processo è trattenere parte della merce e alcuni personaggi". Nel frattempo LucasFilm ha diffuso i concept art del secondo episodio a pochi giorni dalla distribuzione dei concept art della prima puntata.