Lucca Comics & Games 2022, Disney presenta i padiglioni Star Wars Andor e Willow

Oltre ai padiglioni dedicati a Black Panther e Avatar 2, al Lucca Comics & Games 2022 la Disney ha allestito anche due aree dedicate alle nuove serie tv Lucasfilm per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus, ovvero Star Wars: Andor e Willow.

Il padiglione Disney, infatti, ospita anche due aree dedicate a Lucasfilm: la prima trasporta i visitatori a fare un salto nell’iperspazio della nuova serie originale Disney+, Andor, disponibile in streaming in esclusiva sulla piattaforma con un nuovo episodio ogni mercoledì. La serie è il prequel del film spin-off Rogue One: A Star Wars Story ed è ambientata cinque anni prima delle vicende del film e ha per protagonista la spia ribelle Cassian Andor. I visitatori possono immergersi nell’area e scoprire anche i poster ispirati ad Andor, realizzati da artisti di vari paesi europei.

L’area successiva è dedicata a Willow – la serie, la nuova serie originale Disney+ targata Lucasfilm che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 30 novembre. Quest’area offre al pubblico la possibilità di attraversare una foresta e scoprire il mondo di Willow. Infine, non poteva mancare un’area dedicata al mondo delle Disney+ Cards, il regalo perfetto per ogni fan! Alla fine del padiglione è infatti presente anche uno spazio dove poter acquistare le card appositamente realizzate in occasione del Lucca Comics & Games 2022.

