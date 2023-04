Tutta la luce che non vediamo, cast clamoroso per la serie Netflix: il primo trailer!

In questi minuti Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale per l'attesa serie tv Tutta la luce che non vediamo, miniserie tratta dall’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr.

Diretta da Shawn Levy (The Adam Project, Stranger Things, Deadpool 3) e scritta da Steven Knight (Peaky Blinders, nuovo film di Star Wars) la serie avrà per protagonisti Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie. Il progetto è descritto come una mini-serie in quattro episodi e sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 2 novembre 2023.

Al centro della storia la protagonista Marie-Laure LeBlanc, una ragazza francese cieca il cui coraggio e la cui speranza faranno da contraltare alla violenza e alla distruzione della guerra. Marie-Laure è interpretata dalle attrici esordienti Aria Mia Loberti (scoperta da Levi in un casting globale a cui hanno partecipato attrici cieche e ipovedenti) e Nell Sutton (Marie-Laure da giovane). Al loro fianco Louis Hofmann (Werner), il vincitore agli Emmy Award e candidato all’Oscar Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Lars Eidinger (Von Rumpel), il vincitore del Golden Globe e candidato agli Emmy Hugh Laurie (zio Etienne), Marion Bailey (Madame Manec).

La miniserie è prodotta da Shawn Levy, Dan Levine e Josh Barry per 21 Laps Entertainment, la casa di produzione dietro al fenomeno globale Stranger Things, al film candidato agli Oscar Arrival, alla serie Netflix di successo Tenebre e Ossa, e ai film Free Guy e The Adam Project. Anche Steven Knight è produttore esecutivo, mentre Joe Strechay (See, The OA) è produttore associato e consulente per la cecità e l’accessibilità.