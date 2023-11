Tutta la luce che non vediamo, perché il finale Netflix è diverso dal libro?

Lo sappiamo, Netflix rilascia in continuazione nuove produzioni sia televisive che cinematografiche. Queste possono essere del tutto originali, oppure trasposizioni di romanzi o racconti specifici. Proprio questo è il caso della serie Tutta la luce che non vediamo, che è una vera e propria favola, sullo sfondo del secondo conflitto mondiale.

La serie con protagonista Mark Ruffalo e Aria Mia Loberti è infatti tratto da un vero e proprio romanzo bestseller, scritto da Anthony Doer.

L'adattamento è stato realizzato da Shawn Levy e Steven Knight, i quali hanno dimostrato di avere sicuramente a cuore le vicende originali raccontate dall'autore e vedendo lo spettacolo diviso in quattro parti, si avverte chiaramente la cura e la sensibilità con cui le vicende e le tematiche sono state trattate. Ciò lo si può evincere anche dal trailer di Tutta la luce che non vediamo.

Negli scritti originali, la storia si conclude con la tragica morte di Werner, e solo più avanti Jutta riceverà la tragica notizia. Nella serie però, questo non accade. Ecco cosa ha detto Levy a tal proposito durante una recente intervista per The Warp: "C'è così tanto dolore in questa storia, ed io Steven e gli altri non volevamo affatto evitare questo".

"Ci sono molti personaggi che muoiono nella nostra trasposizione, ma forse il nostro finale lascia una qualche speranza per il futuro. Volevo ci fosse un seme di speranza, nel 2023 penso che far vedere al mondo che c'è questa possibilità credo sia importante".

Voi che ne dite? Avete visto Tutta la luce che non vediamo? Se ve lo foste perso ecco anche il trailer di Bodies, nuova serie Netflix.