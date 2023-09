Tutta la luce che non vediamo, una delle serie Netflix più ambiziose di sempre?

A distanza di diversi mesi dal primo trailer di Tutta la luce che non vediamo, la piattaforma di streaming on demand Netflix torna nel mondo di una delle serie più ambiziose della sua produzione con uno speciale video dietro le quinte.

Come potete vedere nel player disponibile in calce all'articolo, in questi minuti Netflix ha pubblicato un video che svela i dietro le quinte e interviste esclusive di Tutta la luce che non vediamo, anticipata come una 'rivoluzionaria miniserie' tratta dall’omonimo romanzo di Anthony Doerr best seller e vincitore del Premio Pulitzer. Il video all'interno dell'articolo, dalla durata di circa quattro minuti, ci racconta la costruzione del mondo della serie tv e della passione con la quale l'imponente troupe e cast di Netflix hanno adattato il romanzo originale.

La miniserie in quattro episodi, diretta da Shawn Levy e scritta dall'acclamato sceneggiatore Steven Knight, sarà disponibile solo su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 2 novembre 2023. La protagonista Marie-Laure LeBlanc è interpretata dalle attrici esordienti Aria Mia Loberti e Nell Sutton (Marie-Laure da giovane), mentre al loro fianco troviamo anche Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Hugh Laurie (zio Etienne), Louis Hofmann (Werner), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec).

La miniserie è anche prodotta da Shawn Levy, regista del prossimo Deadpool 3 qui alla sua ennesima collaborazione con Netflix dopo Stranger Things, The Adam Project e Tenebre e Ossa.