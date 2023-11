Tutta la luce che non vediamo, spiegazione del finale della nuova serie Netflix

Tutta la luce che non vediamo è la serie Netflix del momento: tratta dall'omonimo romanzo di Anthony Doerr che parla di guerra e sopravvivenza come si evince dal trailer di All the light we cannot See, la miniserie vede protagonista Aria Mia Loberti nei panni di Marie-Laure e Louis Hofmann come Werner, un soldato tedesco.

L'acclamato romanzo di Doerr è diventato, dunque, una serie TV ma non senza qualche "piccola" modifica che potrebbe non piacere ai fan! Lo show Netflix, diretto da Shawn Levy su sceneggiatore di Steven Knight, cambia inevitabilmente il finale.

Marie-Laure e Werner si incontrano proprio mentre il sergente maggiore Reinhold Von Rumpel fa esplodere una bomba a mano in direzione della giovane, barricata nella soffitta di Etienne. Warner si trova al posto giusto al meglio giusto e tenta di soffocare von Rumpel con il filo della radio dopo che quest'ultimo ha tentato di sparargli più volte. Durante la colluttazione, però, Marie-Laure riesce a sparare alla nuca a von Rumpel che muore guardando il Mare di Fiamme. In quel momento i due giovani si ricongiungono. A unirli è anche il legame con Etienne di cui entrambi ricordano la lezione di vita più preziosa: "La luce più importante è quella che non riesci a vedere".

L'idillio tra Werner e Marie-Laure, però, viene interrotto presto dalle truppe americane che i due giovani sentono riversarsi in strada e sebbene Marie-Laure tenti di offrire a Warner una via di fuga dalla città, Werner è costretto a rifiutare. Il soldato, infatti, è timoroso che la ragazza possa essere uccisa se scoperta a favorire la sua fuga ma le promette che tornerà da lei non appena finita la guerra. Ciò che gli resta non è altro che la sua voce alla radio. Marie-Laure, tenta, per l'ultima volta di salvargli la vita convincendo Warner a costituirsi e garantirsi una possibilità di sopravvivenza: la giovane (che non può fare altro) ascolta i soldati americani prendere Warner come prigioniero e la fine dell'occupazione tedesca di Saint-Malo.

Marie-Laure, con il cuore colmo di gioia ma anche di dolore, si dirige allora verso la spiaggia, con l'intenzione di gettare il diamante in mare e mettere fine alle sue maledizioni per sempre. Mentre guarda le onde, i ricordi la travolgono. Marie-Laure ripensa al padre, e non può che constatare che sia lui, che il suo prozio che Madame Manec sono tutti morti e condivide il destino di orfana con Warner.

Il finale della mini serie con Mark Ruffalo e Hugh Laurie, dunque, percorre un binario diverso rispetto al libro: Tutta la luce che non vediamo è uno show ambizioso ma potrebbe non aver convinto del tutto gli affezionati lettori del romanzo di Doerr.