Luciana Littizzetto si dichiara a Bill Gates: 'Da quando ti ho visto sono in tilt'

Alcuni giorni fa Bill Gates ha annunciato il divorzio da sua moglie Melinda dopo ben 27 anni di matrimonio e così, nell'ultima puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha ben pensato di dichiararsi al padre di Microsoft.

"Caro Guglielmo, detto Bill (posso chiamarti Billy come la libreria), questa letterina te la scrivo in Arial 14, grassetto interlinea 1, che tu lo sappia visto che ci tieni caro piccolo Gates, caro ghetin dal cuore infranto. Da quando ti ho visto con quella tazza bianca nell'intervista con Fabio, il mio cuore è andato in tilt e ho dovuto fare Ctrl Alt Canc per rimetterlo a posto" esordisce così la comica torinese.

E visto l'enorme patrimonio di Bill Gates, la Littizzetto scherzosamente si propone al multimilionario, invitandolo a preferire donne più mature alle giovani donzelle che sicuramente gli faranno il filo: "Ti prego non fare come tutti gli altri uomini che appena mollano la moglie vanno subito con quelle più giovani. Fai come i sub, vai per gradi, io sono a metà. In fondo siamo grandi e vaccinati, io non ancora, ma ci arriverò. Facciamoci una vacanza tranquilli, solo io e te Billie, magari in un’isola. Fai che comprarmi le Galapagos, a me bastano. Mostrami il tuo Palo Alto, ti faccio scoprire il mio punto G Bill, che ti assicuro prende dappertutto. Forza premi ESC e esci con me, tua per sempre Renetta".