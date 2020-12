Luciana Littizzetto, polemiche per la battuta su Wanda Nara: 'fuori luogo'

Polemiche su Luciana Littizzetto. La comica, nella serata di ieri è stata ovviamente ospite a Che Tempo Che Fa, dove ha parlato di una fotografia hot di Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi con il suo consueto piglio comico e piccante. Questa volta però la battuta non è piaciuta a tutti.

Mostrando una foto della showgirl argentina nuda su un cavallo, la Littizetto si è chiesta "Chissà dove è finito il pomello della sella. Lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile".

La frase non è andata giù a tutti, in primis a Selvaggia Lucarelli, che riprendendo la fotografia sul proprio account ufficiale Twitter, ha twittato che "Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh".

Il tweet è rapidamente diventato virale, e gli utenti non hanno risparmiato "Lucianina", rea di "non far ridere" e di "essere volgarissima, superata e, scusate se mi permetto, bruttissima", come affermato da un follower della Lucarelli. Non mancano però i messaggi di solidarietà, ed uno in particolare ha posto alla Lucarelli una domanda: "ma non avevamo detto che la satira non si tocca? Non eravamo tutti Charlie? Può piacere o meno, ma ci sta".

Insomma, ancora una volta la spalla di Fabio Fazio è finita al centro delle polemiche. Ad inizio anno aveva deliziato tutti con un'imitazione di Morgan, a seguito della squalifica da Sanremo dell'ex giudice di X-Factor.