Luciana Littizzetto torna sul caso Wanda Nara: la risposta della comica

Dopo la dura replica di Wanda Nara, Luciana Littizzetto è tornata sul caso scoppiato la scorsa settimana dopo che a Che Tempo Che Fa aveva mostrato una foto hot della showgirl argentina. La comica ha nuovamente fatto vedere l'immagine, ed ha dato la sua risposta alla moglie di Mauro Icardi.

"Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro perché questa è la vera uguaglianza. Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un'altra cosa. È l'odio nei confronti delle donne, la violenza di genere, la discriminazione sul lavoro, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Non solo di impedirle di fare una foto nuda sul cavallo. Se una donna fa una battuta discutibile su un'immagine discutibile di una donna è sessismo? No. È solo libertà di pubblicare quello che ti pare e di parlarne come ti pare. A ogni azione, una reazione. Punto", ha spiegato durante il suo monologo.

In chiusura ha anche citato alcune personalità del mondo dello spettacolo che in passato sono state oggetto delle sue battute: "siamo benedette la Marcuzzi e la De Filippi. La D'Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa. Sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte. Perché ridere è una salvezza, una delle poche cose che in questi tempi duri ci ha salvato".

Da parte di Wanda Nara non sono arrivate controrepliche, ma la battuta della Littizzetto di settimana scorsa aveva scatenato le ire della modella.