Luciana Littizzetto si traveste da Giovanna Botteri: 'voglio diventare come te'

Nel corso dell'ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa è andato in onda un simpatico siparietto che ha visto, ovviamente, protagonista Luciana Littizzetto. La spalla comica di Fabio Fazio ha infatti voluto fare uno "scherzo" a Giovanna Botteri, collegata ovviamente da Pechino.

La comica torinese infatti si è collegata con lo studio vestita come Giovanna Botteri, con tanto di acconciatura ai capelli simile a quella della giornalista che, dal suo canto, ha reagito divertita all'imitazione della Littizzetto.

"Il mio obiettivo è diventare come Giovanna, sempre collegata. Non è mai andata a fare la pipì dall'inizio della pandemia" ha affermato l'imitatrice, tra le risate della giornalista della Rai e di Fabio Fazio, che ha lanciato una proposta alla Rai: mandare Lucianina in Cina e far tornare Giovanna in Italia.

La Botteri ha anche voluto ringraziare coloro che le hanno dedicato il murales a Firenze, in cui è stata dipinta come Wonder Woman.

Ovviamente i riferimenti di questo sketch vanno al servizio mandato in onda da Striscia La Notizia in cui l'inviata della Rai veniva derisa per il suo aspetto fisico. Alla fine è scattata la pace con Michelle Hunziker, che di recente ha ripercorso i difficili momenti che ha dovuto attraversare quando è stata attaccata sul web.