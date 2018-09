Lucifer 4: ecco la prima immagine di un personaggio che darà filo da torcere al Diavolo!

Un nuovo personaggio biblico farà capolino nella nuova stagione di Lucifer, il serial che è stato rinnovato in extremis da Netflix e la cui quarta stagione vedremo il prossimo anno, nel 2019, sul servizio di streaming. Allerta SPOILER!

Come forse alcuni di voi sapranno, nella nuova stagione di Lucifer vedremo il personaggio di Eva e la donna non sarà un delicato fiorellino da cogliere per il nostro bel Diavolo! Chi ha letto la breve sinossi che ha fatto capolino qualche settimana fa sa già che il personaggio di Eva (sì, la Eva di Adamo, quella del Paradiso Terrestre, proprio lei), dopo millenni di matrimonio con lo stesso uomo, si è stufata, letteralmente, e decide di lasciare l'Eden per... Tornare dal suo unico vero amore.

E indovinate un po' di chi si tratta? A quanto pare la seduzione del serpente è stata interpretata letteralmente dagli showrunner di Lucifer che, per la quarta stagione, hanno pensato bene di far tornare Eva, donna annoiata dalla vita coniugale sempre uguale a sé stessa, tra le braccia dell'uomo che le ha fatto passare dei momenti di passione condannando, di fatto, l'umanità all'ira dell'Altissimo.

Lucifer tornerà con la season 4 nel 2019. Per adesso accontentiamoci di vedere quale sarà il look di questa Eva biblica, con la foto in calce alla news. Il first look, come spesso accade, è un'esclusiva di Entertainment Weekly.