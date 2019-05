Lucifer 4, Ildy Modrovich: 'Ecco la scena del finale di cui vado più fiero'

La quarta stagione di Lucifer si è conclusa con quello che sembra esser stato un season finale tutt'altro che facile da scrivere. Nonostante ciò, gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson sembrano essere entrambi piuttosto soddisfatti del lavoro compiuto.

Nel corso di un'intervista per Entertainment Weekly durante la quale i due autori si sono soffermati su vari aspetti dello show, tra i quali il concreto rischio di rovinare la serie vista la complessità dei temi trattati, una domanda è stata rivolta al solo Ildy Modrovich, autore dell'episodio finale di questa quarta stagione: "C'è un momento del finale che sei particolarmente fiero di aver scritto?"

lo showrunner di Lucifer sembra non avere dubbi e risponde a botta sicura: "Il numero di danza iniziale è un sogno diventato realtà, per me. Ero incredibilmente esaltato durante tutta la sua realizzazione, ho imparato a ballare insieme agli attori e così ha fatto anche Joe! (...) Avevamo pianificato di lasciarla per ultima. Ci siamo tenuti la nostra scena preferita per ultima. Abbiamo bevuto champagne, ballato, è stato fantastico! Dio mio, Kevin Alejandro si librava in aria! Abbiamo fatto gli stupidi tutto il tempo, ed è venuta così bene! Ha superato le mie aspettative".

Nel cuore di Modrovich ed Henderson c'è, comunque, spazio anche per altre scene: "Un altro dei miei momenti preferiti è il finale, quando lei finalmente è capace di esprimere a lui i suoi sentimenti, e lui si prende la responsabilità di dover andare via, non avendo scelta. Lui sa di non poter stare con lei, ma sa che lei lo accetta pienamente, così com'è, in tutte le sue sfaccettature. (...) Porterò quel momento con me, come se fossi uno spettatore qualunque" conclude Modrovich.

Nonostante la soddisfazione dei due autori, comunque, qualcuno resta dubbioso: Tom Ellis ha infatti espresso i suoi dubbi su come i fan accoglieranno questo season finale.