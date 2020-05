Lucifer 4 inedito: svelata una scena eliminata con Tom Ellis e Inbar Lavi

Esattamente un anno fa è stato trasmesso il finale di stagione di Lucifer 4 e, forse per festeggiarne l'anniversario, i produttori hanno deciso di rendere nota una scena eliminata con protagonisti Tom Ellis e Inbar Lavi. Per scoprirne i dettagli continuate dopo il salto!

Mentre Lucifer (Ellis) e Chloe (Lauren Tedesco) stanno esaminando la cartella di un caso ecco arrivare Eve (Lavi): è qui che inizia una bizzarra discussione tra il re dell'Inferno e la donna.

"Non è la prima volta che uno stalker mi perseguita", dice Ellis, "e sono sicuro che non sarà l'ultima. Eve, ci tengo a te, veramente, ma devi smetterla e andare avanti, lo dico per il tuo bene".

Eve, dal canto suo, risponde in modo enigmatico, cercando di comunicare a Lucifer l'urgenza di lasciare la città, poiché ne va della sua stessa vita: "Mi stavo solo chiedendo se alcuni vecchi amici fossero passati a trovarti per dirti quanto gli mancassi... Magari oggi?".

Ignaro di tutto, Lucifer risponde con un'abbondante dose di perplessità e scherno: "Scusa, adesso ti riferisci a te stessa in terza persona? Tesoro, tu hai bisogno di un professionista. La dottoressa Linda è appena tornata disponibile, forse dovresti farle una telefonata."

La scena sarà presto visionabile insieme a tanti contenuti inediti nello speciale cofanetto della quarta stagione di Lucifer, in arrivo negli States il prossimo 12 maggio.

Purtroppo, come altre serie TV anche Lucifer 5 è ferma da settimane e in molti iniziano a chiedersi: Arriverà mai Lucifer 6?