Lucifer 4, parlano gli showrunner: 'Abbiamo avuto paura di rovinare tutto'

La quarta stagione di Lucifer è stata una grossa gatta da pelare per gli autori Joe Henderson e Idly Modrovich: il rischio di imboccare una via di non ritorno e rovinare storia e personaggi, visto il peso delle situazioni in gioco, era piuttosto alto.

Nonostante ciò, in un'intervista rilasciata ad Entertainment Weekly, i due showrunner si dicono soddisfatti del lavoro svolto e contenti di esser stati capaci di portare il personaggio di Lucifer esattamente dove speravano, senza finire in vicoli ciechi. Si è parlato del rapporto tra Lucifer e Chloe, che i due autori hanno definito come la chiusura di un cerchio: "Sapevamo di volere che Chloe compiesse un giro completo, partendo da 'Non so se posso accettare questa persona con questa nuova informazione' a 'Non solo posso accettarlo, ma lo amo'. Una delle cose che volevamo era che Chloe accettasse Lucifer e che Lucifer accettasse se stesso. (...) Lucifer che accetta sé stesso spinge lui ad accettare Chloe, solo che in qualche modo pensa di non meritarla".

L'accettazione come tema fondamentale di questa stagione, dunque, ma anche come un percorso piuttosto rischioso per lo show: "Per tutta la serie, vediamo Lucifer andare in terapia. Volevamo moltissimo che lui avesse un'epifania e cominciasse un processo di guarigione. Però è stata una cosa spaventosa, ad un certo punto ci siamo chiesti 'Stiamo distruggendo lo show? Lucifer ha un'epifania e questo è tutto?' Ma poi abbiamo realizzato che ciò apre a storie completamente nuove".

Il finale della quarta stagione di Lucifer, comunque, farà inevitabilmente discutere: lo stesso Tom Ellis ha dichiarato che, secondo lui, non sarà molto apprezzato dai fan. Secondo l'attore, comunque, una quinta stagione su Netflix è piuttosto probabile.