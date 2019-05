Lucifer 4, Rachael Harris commenta la rivelazione del secondo episodio

La scoperta fatta da Linda nel secondo episodio della quarta stagione di Lucifer è una di quelle che cambiano la vita e lasciano atterriti, impauriti, sconvolti. Come avrà reagito la dottoressa Martin a tutto ciò? A raccontarcelo è la stessa Rachael Harris, interprete del personaggio.

Linda, come chi ha visto i primi due episodi di questa quarta stagione ricorderà, si era convinta a farsi visitare dopo esser quasi svenuta durante un allenamento. Ciò che viene fuori dal check-up è una rivelazione sconvolgente: Linda è incinta, ed il padre del bambino è Amenadiel, fratello di Lucifer.

"Linda è incredula" racconta Harris: "La sua prima reazione è: 'Non posso credere a ciò che mi sta succedendo, devo dirlo ad Amenadiel'. Non riesce a far fronte subito alla cosa, pensa che sia troppo per lei, ed è una cosa che amo di questo personaggio, il suo diventare una persona reale". La reazione di Amenadiel è un contrasto di emozioni opposte: il fratello di Lucifer in un primo momento è incredulo, ma poi reagisce positivamente, è entusiasta dell'idea di esser padre di un bambino. Bambino che, tra l'altro, sarà dotato di ali, cosa che lascia Linda ancora più terrorizzata, tanto da malsopportare l'entusiasmo di Amenadiel.

Continua l'attrice: "Lei è tipo: 'Non posso farcela, nessuno l'ha mai fatto prima'. C'è una scena bellissima in cui rivestiamo di bubble wrap tutta la casa di Linda, compresi i ventilatori a soffitto" racconta ridendo.

