Lucifer 4: rilasciato il primo trailer ufficiale della nuova serie Netfix

Dopo un primo assaggio fornito dal teaser trailer e un secondo boccone offerto dal rilascio del primo poster ufficiale, la compagnia di streaming on demand Netflix ci mostra finalmente il trailer ufficiale della quarta stagione di Lucifer.

Il video, come al solito disponibile comodamente all'interno dell'articolo, mostra la "Seconda Venuta" di del protagonista, la cui storia come sappiamo era stata interrotta dalla Fox al termine della terza stagione.

Lo slogan, non particolarmente originale nel suo essere praticamente identico a quello che la 20th Century Fox utilizzò per la promozione di Deadpool 2, dà il via ad un filmato piuttosto intenso che farà la felicità dei fan della serie tv: viene infatti introdotto il personaggio di Eva - "quella di Adamo ed Eva?", domanda sconvolta Chloe, interpreta ancora una volta da Lauren German - presentata come una ex fiamma di Lucifer Morningstar e interpretata dalla bellissima Inbar Lavi.

Nel cast torneranno anche Lesley Ann-Brandt, Kevin Alejandro, DB Woodside, Marcus Pierce, oltre ovviamente al protagonista Tom Ellis.

L'atteso ritorno di Lucifer è previsto per il prossimo 8 maggio, con un countdown di esattamente 666 ore inaugurato dall'annuncio di qualche settimana fa. Ricordiamo infine che il servizio di streaming Netflix ha recentemente reso disponibili anche tutti gli episodi della terza stagione.