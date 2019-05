Lucifer 4: Tom Ellis dubita che ai fan piacerà il finale

La quarta stagione di Lucifer è da pochissimi giorni su Netflix e non dubitiamo siano già molti coloro che l’hanno già vista fino alla fine. TheWrap ha parlato con Tom Ellis prima del lancio della quarta stagione, e prima che la stampa avesse accesso al finale.

L’attore ha rivelato anche dei particolari sul finale di stagione. Secondo Tom Ellis, i fans dei Deckerstar potrebbero non gradire la conclusione della quarta stagione di Lucifer, e lui stesso è rimasto sorpreso quando ne è venuto a conoscenza. Se non hai ancora visto l’ultimo episodio, quindi, ti suggeriamo di interrompere la lettura.

"Accidenti, non so se saranno felici", dice Ellis nell'intervista a The Wrap. "Finisce, voglio dire, è un po' una specie di... Non pensavo che avremmo concluso la stagione così. Quindi sono rimasto sorpreso, in senso buono, perché amo i cliffhanger. E penso che terminiamo in un punto dove, si spera, la gente tornerà. Che è sempre la chiave giusta."

Si riferisce agli ultimi istanti dell’episodio finale, intitolato Chi è il nuovo re dell'inferno? Chloe dice a Lucifero che lo ama e che è disposta ad accettarlo per chi è veramente. Ma poiché ha appena superato una battaglia per salvare il nipotino appena nato dai demoni che volevano farne il nuovo re dell'Inferno, Lucifero decide di tornare indietro per governare gli inferi e tenere a bada gli esseri malvagi.

Ma prima di andare, il demone dice di aver capito che la profezia di cui erano così preoccupati non si riferiva al suo primo amore, Eve, ma a lei, a Chloe. E anche se si baciano e lei lo implora di non andare, allarga le ali, vola via e l'episodio finisce con un enorme cliffhanger: il Principe dell'Inferno è nuovamente seduto in cima al suo trono.

Ecco quindi perché Tom Ellis non esclude una quinta stagione di Lucifer. La quarta, intanto, è disponibile su Netflix, e parte con una reunion celebrata da Lesley-Ann Brandt.