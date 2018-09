Lucifer 4: Tom Ellis si mostra in tutta la sua demoniaca bellezza!

Come sapete Lucifer è stato rinnovato per la quarta stagione grazie a Netflix e adesso il protagonista, Tom Ellis, ha postato un nuovo scatto in cui appare a petto nudo e che ha fatto per un recente servizio fotografico.

Ecco la caption del post di Tom Ellis:

"officialtomellis #BTS di uno spot girato questo fine settimana al quale ho lavorato per 3 mesi. Non posso far altro che ringraziare @paolomascitti per avermi incoraggiato e sostenuto mentre soffrivo per la dieta e l'allenamento intensivo. È stata dura ma ne è assolutamente valsa la pena. Foto scattata dal mio adorabile hair designer @styleswithange"

Quindi, a quanto pare, l'attore ha dovuto fare un lungo training di 3 mesi per poter girare questo spot tv che speriamo di vedere presto. Come, del resto, speriamo di vedere la quarta stagione di Lucifer, in onda su Netflix nel 2019. Naturalmente, non appena avremo ulteriori informazioni riguardo la serie Netflix non tarderemo a comunicarvele.