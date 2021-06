Lucifer 5, ecco alcune curiosità sulla nuova stagione che potreste aver perso

La quinta stagione di Lucifer è la penultima della celebre serie, anche se in precedenza era stato comunicato che doveva essere in realtà l'ultima. Dopo essere stata suddivisa in due parti per una maggiore semplicità di pubblicazione e alcuni problemi produttivi, ora è finalmente completa sul portale di streaming.

Se siete appassionati della serie e avete apprezzato la quinta stagione, oltre a lasciarvi alla lettura della nostra recensione, ecco alcune interessanti curiosità.

Nella seconda parte, invece, Dio sta pianificando di trasmettere i suoi poteri divini a uno dei suoi figli in modo che possano governare l'Universo. A tal fine, Michael ha ottenuto il sostegno del resto degli Angeli, mentre Lucifer vede questa come un'opportunità per correggere ciò che crede sia sbagliato nel mondo. Allo stesso tempo, Chloe e Linda hanno la possibilità di dire a Dio quanto sia stato un genitore sbagliato per Lucifer. In realtà il finale doveva essere decisamente diverso, ma è stato posticipato tale e quale per la sesta stagione.

La quinta stagione, inoltre, originariamente doveva avere 10 episodi, ma poi si è pensato di realizzarne 16 per estendere la storia e creare due parti più semplici da produrre e da seguire da parte degli spettatori.

Il 13 marzo 2020, la produzione è stata interrotta a tempo indeterminato a causa della pandemia di COVID-19 in corso. Lesley-Ann Brandt, all'epoca, aveva confermato che solo una parte del finale era rimasta da filmare. Ad aprile 2021, è stato confermato che la seconda metà della quinta stagione sarebbe andata in onda il 28 maggio così come è avvenuto.

Lucifer 5 Parte 2 include un episodio musicale intitolato 'Bloody Celestial Karaoke Jam', che però nonostante una tracklist varia ed emozionante ha perso una canzone che i creatori della serie avevano pianificato di utilizzare. Purtroppo l'autorizzazione per inserire il brano nella puntata non è mai arrivata, e gli showrunner di Lucifer Joe Henderson e Ildy Madrovitch hanno spiegato cosa è successo: la canzone in questione sarebbe stata "Father and Son" di Cat Stevens, che avrebbe dovuto accompagnare il duetto finale tra Lucifer (Tom Ellis) e Dio (Dennis Haysbert), ma nel corso della produzione i piani sono dovuto necessariamente cambiare.

"Nelle nostre teste abbiamo sempre avuto 'Father and Son' di Cat Stevens per quella scena finale", ha detto Modrovich. "Ma non ci hanno dato il permesso di usarla. Quando una canzone significa così tanto per così tante persone diverse, alcuni non vogliono che sia circoscritta ad un'immagine o ad una singola esperienza. Penso che sia questo il motivo che lo ha spinto a dirci di no."

Questa è la prima stagione in cui Tom Ellis è stato produttore esecutivo. Inoltre Aimee Garcia, durante la produzione, aveva confermato che Dio sarebbe rimasto sulla Terra durante la seconda parte, ma lo aveva fatto solo perché molto confuso e non propriamente familiare con la biologia umana. Infine gli eventi della Stagione 5 si svolgono tra il 3 giugno 2019 e il 7 febbraio 2020.