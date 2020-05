Lucifer 5 in arrivo su Netflix, ecco cosa sappiamo dei nuovi episodi

La quinta stagione di Lucifer sta per approdare su Netflix. Anche se non abbiamo ancora una data precisa di pubblicazione dei nuovi episodi, molte sono le indiscrezioni trapelate nell'ultimo periodo.

E' trapelata recentemente un'emozionante foto dei protagonisti di Lucifer scattata prima del lockdown, entrambi appaiono distesi sul prato. Altre notizie sulla serie ci giungono da Aimee Garcia, interprete di Ella Lopez che spiega come nella quinta stagione cambierà il Lux, il locale aperto da Lucifer a Los Angeles. Pur essendo estremamente noto per i fan della serie, subirà numerose modifiche. Pare che sarà reso più moderno dopo l'abbandono del suo proprietario ritornato agli inferi.



La serie con protagonista Tom Ellis, originariamente prodotta da Fox, doveva concludersi con la quarta stagione ma, il malcontento generale spinse però la nota piattaforma online ad acquistarne i diritti e a proseguirne la produzione almeno per una quinta stagione.

I fan infatti avevano iniziato a bersagliare numerose emittenti televisive, prima tra tutte la CW, per far si che la serie continuasse. E dopo momenti di incertezza sono stati accontentati. Per questa ragione Joe Henderson e Ildy Modrovich, gli showrunner hanno ringraziato fan e Netflix così:

“Siamo incredibilmente grati a Netflix per aver salvato la nostra serie la scorsa stagione e per averci permesso di concludere la storia di Lucifer secondo i nostri piani. Ma soprattutto vogliamo ringraziare i fan per la loro passione e per il loro sostegno. Il meglio deve ancora arrivare!”

Le riprese sono iniziate nell'agosto 2019 e sono state interrotte come molte altre nel mese di marzo a causa della pandemia di Coronavirus, anche se pare che il 90% dello show sia stato registrato. Sembra ormai sempre più ammissibile pensare che la serie non verrà pubblicata secondo le iniziali tempistiche.

In attesa dei nuovi episodi, scopriamo insieme quali sono stati i ruoli migliori della star di Lucifer, Tom Ellis.