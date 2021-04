Lucifer 5, l'autore anticipa un intenso confronto con Dio

Ospite del podcast di Word Balloon per parlare della seconda parte della quinta stagione di Lucifer, la cui data di uscita su Netflix è stato confermata per il prossimo 28 maggio, il co-showrunner Joe Henderson ha anticipato un intenso confronto tra Lucifer Morningstar e suo padre, la new entry Dio.

"Diciamo solo che Lucifer e papà discuteranno molto di dove sono stati, questo è il genere di cose di cui parleranno. È stato davvero un piacere giocare su questo aspetto e, come vedrete nel trailer, Dennis Haysbert (l'interprete di Dio, ndr.) non si tira certo indietro nei momenti emozionanti, che siano drammatici o umoristici" ha dichiarato l'autore.

Nel corso della chiacchierata, Henderson ha anche rivelato il suo episodio preferito tra quelli in arrivo, ovvero il 5x09: "La cena di famiglia. E quando vedrete cos'è la cena di famiglia, penso che capirete perché lo vedo come qualcosa di personale e perché è stato un piacere girarlo. Ho già anticipato che nella puntata ci sarà una scena di 11 minuti con sole persone che parlano. Ho scritto praticamente un'opera teatrale ed è stato molto divertente poterlo fare. E soprattutto, con un cast come questo, la cosa più interessante che puoi fare è far parlare gli attori, cosa che per loro non è affatto facile."

