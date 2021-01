Lucifer 5: gli autori hanno brutte notizie sull'uscita dei nuovi episodi

Gli sceneggiatori di Lucifer targata Netflix hanno fornito ai fan della serie un piccolo aggiornamento sui lavori e la data d'uscita dei nuovi episodi, anche se non piacerà per niente ai destinatari, dato che gli scrittori hanno semplicemente ricordato di "non sapere" quando la seconda parte di Lucifer 5 uscirà in streaming.

Facendo eco alle recenti parole della showrunner Ildy Mondrovich, gli autori hanno rivelato via Twitter che purtroppo la Pandemia di Coronavirus ha completamente gettato all'aria tutti i loro piani: "Sappiamo che tutti voi volete sapere quando usciranno i nuovi episodi della quinta stagione", scrivono i due via social, "ma la verità è che NEANCHE NOI sappiamo quando arriveranno. La Pandemia ha scombussolato tutti i nostri piani. Quando avremo una data ufficiale ve la faremo sapere prima di subito!".



Da questa seconda parte di stagione dovremmo aspettarci l'episodio più oscuro dello show, almeno secondo lo sceneggiatore Joe Henderson.



Il profilo Twitter dello show potrebbe aver svelato anche un piccolo spoiler che ha scatenato immediatamente la fantasia dei fan anche se altre anticipazioni sono state diffuse recentemente sulla quinta stagione di Lucifer.



La prima parte della quinta stagione di Lucifer è disponibile su Netflix, speriamo di avere presto notizie sulla seconda parte e la sua data d'uscita, che comprenderà anche un cameo a sorpresa.