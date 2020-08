Lucifer 5, gli autori commentano il colpo di scena del secondo episodio

Intervistati da TV Line per parlare della quinta stagione di Lucifer, la cui prima metà è da poco approdata in streaming su Netflix, gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno svelato alcuni dettagli sull'importante rivelazione del secondo episodio, "Lucifer! Lucifer! Lucifer".

Attenzione, seguono spoiler su Lucifer 5.

Come molti di voi avranno già capito, stiamo parlando del momento in cui Michael rivela a Chloe che lei è in realtà un dono creato da Dio per Lucifer, e che la sua intera esistenza è stata predeterminata proprio da questo.

Stando alla Modrovich, l'origine celestiale di Chloe "era una delle grandi questioni che volevamo affrontare in questa stagione, perché proviamo ad ascoltare i nostri fan. Molte persone volevano sapere perché Chloe rende Lucifer più vulnerabile, perciò ci siamo prefissati questo compito."

Henderson ha poi confermato che tutto ciò avrà un grande impatto sull'arco narrativo del personaggio. : "Cerchi sempre un motivo per avvicinarti un po' di più a loro... e per allontanarti un po'. Chloe rimarrà scossa dall'idea che le sue scelte di vita non sono davvero sue. È solo una pedina in un gioco celestiale? Ama davvero Lucifer o è stato Dio a decidere i suoi sentimenti?"

Per altri approfondimenti sull'episodio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Lucifer 5x02. Intanto, gli autori hanno rivelato quando inizieranno i lavori per la seconda parte Lucifer 5.