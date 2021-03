Lucifer 5, D.B. Woodside aggiorna i fan sugli episodi della seconda parte

Prima dell'arrivo della sesta e ultima stagione di Lucifer, Netflix pubblicherà la seconda parte della quinta stagione. I fan non vedono l'ora di gustarsi altri nuovi e incredibili episodi dello show con protagonista Tom Ellis. D.B. Woodside ha svelato alcuni dettagli della seconda parte della quinta stagione.

"Quando Dio (Dennis Haysbert) arriverà seguirà molto caos. Riprendiamo letteralmente due secondi dopo la fine della prima parte, e Amenadiel è assolutamente umiliato dal fatto che Dio l'abbia visto comportarsi in quel modo con i suoi fratelli perché, essendo il più anziano, dovrebbe essere davvero quello che dà l'esempio. E non lo stava facendo!".



D.B. Woodside ha debuttato anche alla regia in questa seconda parte di show. Tom Ellis ha dichiarato di essersi sentito un 'impostore' in questa quinta stagione. Ma forse la cosa più sorprendente del rinnovo di Lucifer per la sesta stagione è che non ci sono stati grossi cambiamenti in queste cinque stagioni:"Una delle cose importanti che abbiamo detto quando abbiamo accettato la sesta stagione è che non volevamo cambiare la quinta stagione perché amavamo la quinta. Quando uscirà la seconda metà della stagione 5 penso che la gente constaterà quanto l'intera stagione si adatti insieme come un piccolo puzzle. L'adoro. Non volevamo cambiare il finale ma quello che abbiamo fatto è terminare la quinta stagione. Abbiamo praticamente interrotto il sesto atto che Ildy stava scrivendo e queste storie che in qualche modo stavano accelerando comunque. Ci siamo resi conto, in prospettiva che dovevamo muoverci molto velocemente" ha dichiarato lo showrunner Joe Henderson.



Per una full immersion negli ultimi episodi della serie leggete la nostra recensione della prima parte di Lucifer 5.