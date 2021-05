Lucifer 5, scoprite con noi i segreti dell'ultima puntata della quinta serie

La fine della quinta stagione di Lucifer ha lasciato davvero di stucco numerosi fan della serie. Nel sedicesimo e ultimo episodio della quinta stagione, A Chance at Happy Ending (Il lieto fine... o no?) assistiamo a diversi eventi piuttosto scioccanti, ma vediamo tutte le morti.

Prima di tutto, il penultimo episodio della stagione 5 ha consegnato la morte del detective Dan Espinoza (Kevin Alejandro), che è venuto a mancare come parte del piano contorto di Michael (Tom Ellis) per diventare il nuovo Dio dopo che il Dio originale (Dennis Haysbert) si è ritirato. Determinati a prevenire l'ascensione di Michael, Lucifer (anche Ellis), Chloe (Lauren German), Amenadiel (DB Woodside) ed Eve (Inbar Lavi) radunarono un esercito di demoni per affrontare le forze angeliche di Michael.

Così Michael decide di giocare sporco e utilizzare a suo vantaggio l'informazione che Dan non si trova in paradiso, bensì all'inferno. Va dunque dal fratello, e gli propone di dividersi gli incarichi: Lucifer continuerà ad essere Re dell'Inferno, mentre Michael regnerà sul Paradiso. Dopotutto, con il senso di colpa che si porta dietro Chloe per la morte di Dan, la donna finirà sicuramente all'Inferno quando morirà, e Lucifer potrà averla sempre accanto...Ma Lucifer si rifiuta, e invece si dirige verso casa, dove trova Chloe, che una volta scoperto il piano di Michael e il destino di Dan, si infuria. In quel momento, però, ecco arrivare l'angelo Ramiel che muore. Proprio di fronte a loro. Sembra infatti che Michael stia ricorrendo al terrore e all''omicidio per mettere in riga gli angeli e assicurarsi il ruolo di successore.

Durante il combattimento, però, Michael, brandendo la lama di Azrael, uccide Chloe. Lucifer la segue in Paradiso e le dà l'anello dell'immortalità di Lilith, che le permette di risorgere ma al costo di una morte dolorosa: sarebbe morto bruciato perché era stato bandito dalla Città d'Argento tanti anni prima. Con sorpresa di tutti, però, il sacrificio di Lucifer non lo ha fatto morire. Invece, è tornato sulla Terra come il nuovo Dio, e tutti gli angeli si sono inginocchiati per lui, dando vita così a una sesta e ultima stagione davvero audace.

Vi lasciamo con la spiegazione del finale di stagione di Lucifer e la nostra recensione di Lucifer in attesa della sesta stagione.