Lucifer 5, ecco chi è il personaggio più forte di tutto lo show

Lucifer è uno show che regala al pubblico molti personaggi dettagliati e intricati. La serie Netflix segue il Diavolo in persona che vive a Los Angeles, risolvendo omicidi con la detective della LAPD Chloe Decker.

Insieme a un gruppo eterogeneo di mortali, esseri divini e torturatori infernali, Lucifer e Chloe fanno del loro meglio per proteggere gli innocenti e dannare i peccatori. Con così tanti personaggi biblici inseriti nello spettacolo, ci sono stati personaggi con poteri maestosi. Vediamo insieme chi è in assoluto quello più forte dell'intero show.

Lucifer Morningstar, sebbene non abbia la coda e le corna, è comunque molto potente. La sua capacità di far rivelare alle persone i loro desideri più profondi gli permette di avere qualsiasi cosa. Quando ha incontrato Chloe e ha iniziato a risolvere i casi con lei, Lucifer ha trovato un nuovo percorso e una nuova direzione nella vita. Anche se inizialmente i suoi poteri sono limitati quando è con Chloe, riesce anche a rompere questo ostacolo e a dimostrarsi in tutta la sua potenza. Però, c'è qualcuno più forte del protagonista.

Il personaggio più potente infatti è indubbiamente Dio. La sua presenza nello spettacolo è stata minima nella migliore delle ipotesi, ma nella quinta stagione aumenta notevolmente. Ha compiuto miracoli per i suoi figli e li ha continuamente messi alla prova per uno scopo sconosciuto. Sia Lucifer che Amenadiel ammettono prontamente che se Dio interagisse attivamente nei loro affari, non ci sarebbe nulla e nessuno che potrebbe fermarlo. Il suo vero potere si osserva proprio nella quinta stagione e sicuramente ci sarà spazio anche nella sesta e ultima stagione.

Vi lasciamo con la nostra recensione della quinta stagione di Lucifer, fateci sapere nei commenti se questi nuovi episodi vi sono piaciuti e cosa vi aspettate dalla stagione finale! Inoltre nella seconda metà della stagione 5 abbiamo visto un incredibile colpo di scena in Lucifer.