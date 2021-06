Lucifer 5, Chloe è incinta? La clamorosa teoria dei fan

Dopo un sorprendente finale di stagione, i fan di Lucifer si aspettano di vedere un risvolto piuttosto specifico nella sesta e ultima stagione della serie Netflix.

L'ultimo episodio della quinta stagione di Lucifer, intitolato "A Chance at a Happy Ending" (in italiano tradotto con "Lieto Fine... O no?") ha effettivamente mantenuto la premessa del titolo, terminando con una rinnovata speranza per il personaggio interpretato da Tom Ellis.

Nel finale di stagione lo abbiamo infatti visto acquisire il ruolo (e i poteri) di Dio, dopo che quest'ultimo (interpretato da Dennis Haysbert) ha deciso di lasciare vacante il proprio posto, portando i figli Michael e Lucifer a contenderselo nel più violento dei modi.

Di mezzo, ovviamente, non poteva non andarci anche Chloe (Lauren German), che viene uccisa da Michael, pugnalata con un'arma fatta con il materiale dell'Albero della Vita. E sebbene la detective sia poi stata tornata in vita grazie al sacrificio di Lucifer (che sarà anche ciò che lo renderà degno di assumere la carica di Dio), i fan si sono chiesti... C'è un motivo specifico per cui Chloe è stata pugnalata allo stomaco, per di più con qualcosa di proveniente dall'Albero della Vita? Non è una morte alquanto particolare? Non è che... Chloe è incinta?

I sospetti nati già da uno dei trailer della quinta stagione di Lucifer, nel quale veniva fatta una battuta sull'essere padri (che però non ha avuto alcuna reale conseguenza, almeno finora) e il commento di Zadkiel, hanno di certo contribuito a rafforzare quest'idea nella mente dei fan, che adesso riflettono sulle possibilità a cui potrebbe portare tale teoria: e se Chloe fosse davvero incinta, ed essere pugnalata in quel modo potrebbe aver avuto un qualche effetto sul nascituro, come ad esempio trasformarlo in una creatura celestiale? E se l'Albero della Vita avesse cambiato Chloe stessa, donandole qualche abilità particolare?

Vedremo allora se tali ipotesi verranno confutate o confermate nella sesta e ultima stagione di Lucifer. Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.