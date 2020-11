Lucifer: quali sono le 5 coppie più importanti della serie?

Anche gli eroi negli spettacoli fantasy possono concentrarsi su qualcos'altro oltre a tutti gli imbrogli soprannaturali che li circondano. Lucifer non solo mostra cosa succede quando angeli e demoni camminano sulla Terra, ma racconta anche la storia di un diavolo che risolve i crimini.

Potrebbe sembrare che non ci sia tempo per nient'altro, ma non è così. Riescono infatti a trovare il tempo per l'amore e il romanticismo a volte per comodo e altre volte per veri sentimenti. Ecco, quindi, le 5 coppie che hanno reso celebre la serie:

Dan Espinoza e Charlotte Richards: questa relazione poteva benissimo crollare a causa del fatto che quando Dan incontrò Charlotte, lei non era se stessa. In effetti, nel suo corpo vi era la madre Lucifer. Ma quando la vera Charlotte tornò apprendendo la verità su quello che era successo, lei e Dan si innamorarono Tuttavia, non erano destinati a ottenere il loro lieto fine. Charlotte è morta quando ha cercato di proteggere Amenadiel da Marcus Pierce. A Dan manca ancora molto anche perché, a giudicare dalla foto di Charlotte sulla sua scrivania nella quinta stagione, erano davvero dolci insieme. Chloe Decker e Dan Espinoza: è vero, questa relazione alla fine non ha funzionato dato che Chloe ha rotto con Dan perché era troppo interessato al suo lavoro. Hanno cercato di riconciliarsi ma alla fine hanno deciso di divorziare. Tuttavia, a differenza di molte coppie divorziate, sono rimaste in buone relazione e ora lavorano ancora meglio insieme. Inoltre, c'è un enorme motivo per apprezzare il loro rapporto: la loro figlia Trixie è intelligente quanto sua madre e leale quanto suo padre. Amenadiel e Linda Martin: loro due hanno avuto un inizio difficile. Amenadiel ha finto di essere qualcun altro nella prima stagione per saperne di più sul comportamento di Lucifer. Ma alla fine Linda ha scoperto la verità e, nonostante l'inganno, si sono subito innamorati l'uno dell'altro. La coppia ha saputo gestire anche la piccola parentesi Maze che ha portato ad una sorta di tradimento da parte di entrambi, ma una volta superata anche questa crisi ora sono orgogliosi genitori del loro figlioletto Charlie. Lucifer e Candy Morningstar: con l'eccezione di Chloe, la maggior parte delle relazioni di Lucifer nello show non è durata a lungo o non era poi così seria. Tuttavia, c'è una storia d'amore che occupa una posizione speciale, dal momento che non era reale, ma piuttosto divertente. Ci fu un momento in cui Lucifer decise di allontanare Chloe andando a Las Vegas, ma al suo ritorno non era solo bensì proprio in compagnia di Chloe con cui aveva finto di essere sposato. Possiamo in realtà definirla una delle migliori relazioni false dello show. Lucifer e Chloe Decker: senza ombra di dubbio una delle migliori relazioni della serie televisiva. All'inizio non si sopportavano, ma in seguito sono diventati amici e poi si sono innamorati. Chloe ha dovuto affrontare il fatto che Lucifer non fosse umano, ma questo non le ha impedito di professare il suo amore per lui. Lucifer dovette tornare all'Inferno spezzando il cuore di Chloe. Ma fortunatamente per entrambi, all'inizio della quinta stagione è tornato e hanno potuto finalmente vedere come funzionano come coppia. Non importa cosa riserverà il futuro per entrambi, ma Lucifer ha chiamato Chloe il suo primo amore e questo tanto basta.

