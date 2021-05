Lucifer 5, DB Woodside anticipa un momento scioccante: 'Vi spezzerà il cuore'

Mancano ormai pochissimi giorni alla pubblicazione su Netflix della seconda parte della stagione 5 di Lucifer, e dopo le anticipazioni di Kevin Alejandro sul futuro di Dan arrivano nuove dichiarazioni a stuzzicare la curiosità del pubblico. A parlare stavolta è stato DB Woodside, che nello show interpreta Amenadiel.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, l'attore ha anticipato che nei nuovi episodi di Lucifer ci sarà una trama che ha definito "scioccante", pur mantenendosi sul vago e senza fornire informazioni su quali personaggi vi saranno coinvolti.

"Ci sarà qualcosa di scioccante che accadrà verso la fine della stagione 5B, e che spezzerà il cuore a tutti" ha detto DB Woodside. "Ma vorrei anche dire alla gente: Ehi, abbiamo anche una stagione 6. Quindi, anche se il vostro cuore sarà completamente spezzato alla fine della stagione 5B, mantenete la fede."

Sarà difficile a questo punto, più che altro, mantenere la calma per i fan di Lucifer, anche se è un sollievo di non poco conto sapere che, qualunque cosa succeda, è prevista comunque un'altra stagione dello show. Alcune supposizioni sul futuro di Lucifer, in ogni caso, si possono fare anche a partire da quanto visto finora, ossia dal trailer.

Per quanto riguarda il suo personaggio, invece, DB Woodside ha confermato che Amenadiel troverà l'amore prima della fine di Lucifer. "Lo troverà in un modo diverso. Un modo che penso sorprenderà i fan e potrebbe scioccarli. Ma penso che li renderà molto, molto felici. È il finale perfetto per uno come Amenadiel. Ha molto amore da dare e riceverà molto amore."