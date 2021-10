Lucifer, 5 dettagli che potreste aver perso nell'ultima stagione

E' arrivata per l'ultima volta su Netflix, e ora i fan si chiedono perché non ci sarà una stagione 7 di Lucifer. Secondo i produttori siamo arrivati al capolinea, e non c'è più niente da aggiungere: Lucifer si è conclusa con un finale perfetto. Dunque ai fan non resta che riguardare i vecchi episodi, notando nuovi dettagli. Noi ve ne segnaliamo 5.

La To-Do list di Lucifer

Nella To-Do list di Lucifer, che intravediamo per qualche secondo, ci sono scritte un po' di cose interessanti. Una di queste è di vedere come sta Padre Frank. Ricordate di chi parliamo? Siamo nella stagione 1, quando Lucifer si trova di fronte a Frank Lawrence, un prete che sarà tra i primi a conoscere la sua identità. La morte di quest'ultimo colpirà duramente il personaggio interpretato da Tom Ellis, portandolo a rivoltarsi contro Dio.

Dan e altro

E non solo Frank. La lista di Lucifer è davvero divertente è piena di altre cose da fare. Tra queste c'è quella di riguardare Bones, il suo show preferito, di iniziare a chiamare Dan "Casper" e di provare a tutti di amare Rory.

Lucifer e... Ghost

Se conoscete bene Ghost, il film con Patrick Swayze e Demi Moore, non potete esservi persi i momenti in cui la serie Netflix lo ha citato. Infatti in uno degli episodi viene nominata Whoopi Goldberg, presente nel film del '90, e il fratello di Swayze fa un cameo. A completare questo quadro è il momento Unchained melody condiviso da Lucifer e Chloe.

Tale padre tale figlia

Lucifer e Rory sembrano somigliarsi davvero tanto. Avete presente la scena in terapia? Il modo in cui sono seduti riprende un po' la scena in cui Lucifer si trova lì con Dio. La dinamica padre-figlio si ripete, e i loro vizi e le loro passioni sembrano essere piuttosto compatibili. Basti pensare alla scena in cui parlano di Bones!

Diablo

In uno shot panoramico nella sesta season, vediamo un cartellone identico a quello della stagione 1 di Lucifer, ma al posto di Ellis e del nome della serie di Netflix c'è un'altra persona e c'è scritto Diablo. Nella stessa inquadratura, a sinistra, c'è una locandina molto diversa, con su scritto "got faith" e un'immagine di un rubinetto da cui esce acqua che si trasforma in vino, citando appunto la Bibbia. C'è anche un locale chiamato "Seven Veils", che cita la celebra danza di Salomè.