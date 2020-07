Lucifer 5: il diavolo è più cattivo che mai nel nuovo video di Netflix

Dopo essersi mostrato nelle nuove immagini di Lucifer 5, il personaggio interpretato da Tom Ellis è protagonista di una clip pubblicata da Netflix, nella quale discute con Chloe.

"Governavo l'Inferno e i cattivi venivano mandati da me, perché avessero quello che meritavano. Ed è mio compito fare lo stesso qui sulla Terra perché quando non lo faccio... quando non lo faccio succedono cose brutte", dice con un certo fervore all'investigatrice che lo ha accompagnato in molti casi, per poi rivelarle che è stato proprio lui a rompere la schiena a Julian.

Già da questa prima interazione possiamo intuire che saranno presenti vari contrasti tra Lucifer e gli altri personaggi e nessuno potrebbe rivelarsi veramente in grado di contenere la malvagità che lo caratterizza. Ovviamente è sempre possibile che quello che vediamo nel video non sia il vero protagonista, dato che nel trailer di Lucifer 5 viene rivelata la presenza di un fratello gemello cattivo di nome Michael, che almeno nei primi episodi dovrebbe spacciarsi per lui.

Davvero difficile fare previsioni su quello che accadrà realmente, vista l'anomala decisione presa dagli sceneggiatori di sbandierare il colpo di scena di Lucifer direttamente nel primo trailer della quinta stagione. Non ci resta che attendere il 21 agosto su Netflix.