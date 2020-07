Lucifer 5: il Diavolo è tornato nelle nuove immagini dello show Netflix, ma sarà lui?

Delle nuove immagini della quinta stagione di Lucifer spuntano sul web, e chi siamo noi per dire di no al Re dell'Inferno in persona? Vediamole insieme.

Il trailer della quinta stagione di Lucifer ci ha lasciati tutti di stucco quando è stato rivelato che a tornare tra i poveri mortali non è stato il Re dell'Inferno, bensì il suo gemello, Michael, interpretato sempre dal nostro Tom Ellis di fiducia, che a detta degli showrunner sarà assolutamente brillante nei nuovi episodi (non che avessimo dubbi al riguardo).

È legittimo quindi il dubbio che può venire guardando le nuove immagini della quinta stagione diffuse da Netflix, che trovate anche nella nostra gallery, e in cui vediamo Ellis al fianco di diverse co-star, da Lesley-Ann Brandt (Maze) a Kevin Alejandro (Dan), da Aimee Garcia (Ella) a D.B. Woodside (Amenadiel) e, ovviamente, Lauren German (Chloe).

La domanda, infatti, sorge spontanea: sarà Michael o Lucifer ad apparire in queste still?

Purtroppo, per saperlo dovremo aspettare il debutto della prima parte della quinta stagione su Netflix, che avverrà il 27 agosto 2020, come annunciato dal trailer.

Intanto, se volete, qui trovate i nostri approfondimenti, tra cui un utile recap sullo show di Netflix e qualche informazione sulla bella e talentuosa Lauren German l'interprete del Detective Chloe Decker.