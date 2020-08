Lucifer 5, finalmente disponibili online le canzoni di Tom Ellis della colonna sonora

Più di anno fa, al panel di Lucifer al San Diego Comic-Con 2019, Tom Ellis aveva rivelato ai fan che non avrebbe potuto pubblicare le canzoni che suona nei panni di Lucifer Mornigstar se la Warner Bros. non avesse deciso di mettere insieme i pezzi della colonna sonora della serie Netflix per distribuirli, cosa che alla fine è successa.

Lo studio ha infatti finalmente pubblicato in formato digitale la colonna sonora della seguitissima serie della piattaforma streaming, giunta alla sua quinta stagione e già rinnovata per una sesta e ultima. L'album digitale comprende solo ed esclusivamente le canzoni eseguite all'interno dello show da Tom Ellis e dalle co-star Lauren German e Lesley Ann-Brandt.



È qualcosa che i fan stavano chiedendo da moltissimo tempo, sin dalla prima sequenza in cui il Luficer di Ellis ha messo mano al pianoforte, e la colonna sonora è sbarcata in forma digitale proprio nello stesso giorno in cui WaterTown Music (etichetta Warner) ha pubblicato anche la colonna sonora della prima stagione di Stargirl.



Jeff Russo e Ben Decter, compositori di Lucifer, hanno dichiarato al riguardo: "Riuscire a registrare canzoni straordinarie con un cast straordinariamente talentuoso è un'esperienza rara. E creare questo album della colonna sonora di Lucifer è stato un enorme piacere per noi. Se solo ogni altro cast fosse così divertente! Ci sentiamo davvero fortunati".



Vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Lucifer 5.