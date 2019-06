Lucifer, le 5 domande a cui la quinta stagione dovrà rispondere

Quando la Fox ha cancellato Lucifer dopo tre stagioni, fortunatamente per i fan è intervenuta in loro soccorso Netflix producendo la quarta serie. Che si è conclusa però lasciando molti interrogativi in sospeso. Cosa attendersi dunque dalla stagione finale?

Come sappiamo, infatti, recentemente la serie Lucifer è stata rinnovata per la quinta e ultima stagione, anche se non è ancora ipotizzabile una data d’uscita. Ecco quindi cinque grandi punti interrogativi che il finale di serie dovrà chiarire.

1) Lucifero tornerà dall’inferno?

La quarta stagione si conclude con il protagonista che decide di rinunciare alla vita che aveva imparato ad amare sulla Terra, per tornare all’inferno e tenere sotto controllo i demoni. È ipotizzabile un suo ritorno? Dopotutto lo slogan della stagione 5 è “Ci vediamo all’inferno”, quindi è ipotizzabile una soluzione alternativa. E se fosse Chloe (Lauren German) a viaggiare fino all’inferno per riportare indietro Lucifero?

2) Dove è andata Eve?

La quarta stagione ha introdotto il personaggio di Eve, interpretata da Inbar Lavi. La sua parabola si è conclusa accettando il fatto che Lucifero non l’amasse e allontanandosi in cerca di se stessa. La vera domanda è: la rivedremo?

3) Charlie avrà poteri angelici?

Anche se il figlio di Linda e Amenadiel, a meno di salti temporali, sarà ancora molto giovane, l’opportunità di esplorare e approfondire un personaggio del genere, mezzo angelo e mezzo umano, è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Che poteri avrà? Le ali non gli sono ancora spuntate, ma non c’è motivo per cui non debbano manifestarsi.

4) Perché Chloe rende Lucifero vulnerabile?

È forse il mistero più grande della serie, e le più ardite congetture aleggiano intorno a questa domanda: che sia un dono di Dio, che vuole che Lucifero si innamori e abbia una relazione “normale”? L’ultima stagione dovrà per forza di cose fornire una risposta.

5) Lucifero e Chloe staranno finalmente insieme?

Domanda che si ripropone fin dalla prima stagione. Alla fine della quarta, quando Chloe confessa il suo amore per Lucifero quest’ultimo è in viaggio per l’inferno. Come andrà a finire?

C'è da scommettere che i fan attenderanno l'ultima stagione di Lucifer con la stessa emozione manifestata da Tom Ellis.