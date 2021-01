Lucifer 5, che effetto avrà l'arrivo di QUEL personaggio su Maze?

In attesa di scoprire quando uscirà la seconda parte della quinta stagione di Lucifer su Netflix, il produttore e co-showrunner della serie Joe Henderson ci racconta qualcosa su Maze e l'arrivo di un certo personaggio nello show.

La prima parte della quinta stagione di Lucifer non è stata certo una passeggiata per Maze (Lesley-Ann Brandt), che ha dovuto affrontare non poche situazione difficili. Per questo, l'arrivo di Dio (Dennis Haysbert) sulla Terra avrà delle profonde conseguenze sullo sviluppo del suo personaggio.

"Alla fine della quarta stagione, Maze è stata profondamente ferita. Aveva finalmente trovato 'amore [con Eve], ma poi le hanno spezzato il cuore. E gran parte della quinta stagione la vedrà affrontare il fatto di essere stata rifiutata" ha commentato Henderson ai microfoni di CBR "Maze porta la ferita più grande di tutti, e abbiamo dovuto capire come farla guarire, e prenderci del tempo per esplorare questo processo. La morte di sua madre, l'essere stata manipolata da Michael dopo tutto quello che è successo... E ora questa nuova informazione peggiorerà soltanto le cose".

E il fatto che Dio in persona si sia presentato davanti ai nostri di punto in bianco... "Quindi Dio è sicuramente una figura interessante che entrerà nella sua vita, perché Maze ha delle domande. 'Perché sono fatta così?'. E poi ora ha qualcuno da incolpare per tutto".

Cosa accadrà tra Maze e Dio nei prossimi episodi di Lucifer?