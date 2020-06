Lucifer: 5 episodi da riguardare aspettando la nuova stagione

I fan di Lucifer attendono con ansia le prossime puntate, nell'attesa che la produzione della sesta stagione venga confermata. Ma quali sono le migliori finora trasmesse?

Senz'altro val la pena citare il tredicesimo della seconda stagione, Un bel giorno per morire, dove vediamo l'inferno per la prima volta e scopriamo che è in realtà facoltativo. In questo episodio i personaggi principali lavorano insieme per salvare Chloe Decker dall'avvelenamento, ecco perché il Diavolo più amato del piccolo schermo si dirige negli inferi: è infatti l'unico modo per salvarla.

Altra puntata super interessante è la ventiquattresima della terza stagione, La vera essenza del Diavolo, che poi è il finale se escludiamo i due episodi bonus. Si scopre che Pierce è il Peccatore e ha commesso enormi quantità di crimine per anni. Tuttavia quest'ultimo riesce a far cadere in trappola Lucifer e Chloe, protetta dal Diavolo con le sue ali d'angelo. Dopo la battaglia con Caino, torna la Devil Face del protagonista e viene vista proprio da Chloe, che era sopraggiunta nel frattempo.

Nell'ottavo episodio della quarta stagione, Pessimo fidanzato, Lucifer ed Eve si lasciano e ciò spinge il protagonista a pensare molto. Giunge finalmente a riconoscere che il suo aver incolpato sempre suo padre delle sue sfortune e il suo ritenersi cattivo siano il frutto dell'odio che prova per se stesso.

Anche l'episodio successivo è molto bello, Salvare Lucifer: nel corso della puntata, il protagonista si punisce inconsciamente per ciò che crede di essere. È solo dopo una conversazione con Chloe che comincia a perdonare se stesso. Nell'episodio inoltre vediamo completamente l'aspetto del diavolo. Amenadiel, fratello maggiore del protagonista, progetta intanto di portare suo figlio in Paradiso mentre padre Kinley viene posseduto dopo aver portato all'inferno il messaggio di Eve: i demoni devono salvare il loro re.

Sembra banale, ma anche la puntata ancora dopo è straordinaria (sì, la quarta stagione si è chiusa in grande stile): in Chi è il nuovo re dell'inferno?, Lucifer e Chloe sono costretti a dirsi addio. Lui deve infatti tornare all'inferno, dove serve un capo. D'altronde il Diavolo è stato troppo distante, per troppo tempo; lei non vuole accettarlo, avendoci messo parecchio a comprendere finalmente cosa provi davvero. Così, lo stesso Lucifer realizza che la profezia è sempre stata vera. Chloe è il suo vero primo amore.

