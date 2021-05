Lucifer 5, l'episodio musical si è perso una canzone per strada: ecco che cosa è successo

Lucifer 5 Parte 2 include un episodio musicale intitolato 'Bloody Celestial Karaoke Jam', che però nonostante una tracklist varia ed emozionante ha perso una canzone che i creatori della serie avevano pianificato di utilizzare.

Purtroppo l'autorizzazione per inserire il brano nella puntata non è mai arrivata, e adesso gli showrunner di Lucifer Joe Henderson e Ildy Madrovitch hanno spiegato cosa è successo: la canzone in questione sarebbe stata "Father and Son" di Cat Stevens, che avrebbe dovuto accompagnare il duetto finale tra Lucifer (Tom Ellis) e Dio (Dennis Haysbert), ma nel corso della produzione i piani sono dovuto necessariamente cambiare.

"Nelle nostre teste abbiamo sempre avuto 'Father and Son' di Cat Stevens per quella scena finale", ha detto Modrovich. "Ma non ci hanno dato il permesso di usarla. E rispetto totalmente lui e il suo team, del resto sono molti gli artisti che la pensano così sulla propria musica. Quando una canzone significa così tanto per così tante persone diverse, alcuni non vogliono che sia circoscritta ad un'immagine o ad una singola esperienza. Penso che sia questo il motivo che lo ha spinto a dirci di no. Penso che abbia pensato tipo: 'Guardate, è una canzone che parla a così tante persone. Voglio lasciarla dov'è.' Quindi siamo andati alla ricerca di un altro brano e Tom ha pensato a 'I Dreamed a Dream' da Les Misérables. Ho pianto la prima volta che l'ho sentito esibirsi. Ho capito che questa sarebbe stata la canzone perfetta e da quel momento è diventata quella che volevo nella quella scena più di ogni altra."

Henderson e Modrovich concordano sul fatto che lo scambio di canzoni sia stato in definitiva un caso di necessità, che però ha contribuito a migliorare il prodotto finale. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

