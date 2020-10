Lucifer 5: il finale sarà 'assolutamente fantastico', assicura uno degli autori

Mentre la prima metà della quinta stagione di Lucifer ha debuttato su Netflix ad agosto, per mettere gli occhi sulla seconda mandata di episodi ci sarà da attendere ancora diverso tempo per via del ritardo causato dalla pandemia.

Nel frattempo, il co-showrunner Joe Henderson ha deciso di alimentare il già smisurato hype dei fan svelando di aver abbandonato la visione del dibattito tra i candidati alla presidenza USA, Donald Trump e Joe Biden, per guardare l'ultima versione del finale di Lucifer 5.

"Ho guardato 30 minuti del dibattito, poi ho spento. Al suo posto ho guardato l'ultima versione del finale della quinta stagione di Lucifer, e ho provato un senso di gratitudine per questo fantastico cast, troupe e team di sceneggiatori, perché era assolutamente fantastico" ha scritto Henderson nei giorni scorsi su Twitter, prima di svelare la sua preferenza per il tandem Biden-Harris.

A inizio mese, lo ricordiamo, l'autore ha confermato che le riprese della quinta stagione sono ufficialmente terminate e che la produzione ha già iniziato i lavori per Lucifer 6, che ricordiamo firmerà l'arco narrativo finale della serie.

Per altri approfondimenti, in attesa di scoprire la data di uscita della seconda metà, qui potete trovare la nostra recensione della prima parte di Lucifer 5.