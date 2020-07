Lucifer 5, il finale di stagione è già deciso: manderà i fan in Paradiso?

La notizia del rinnovo di Lucifer per la stagione 5 ha lanciato i fan di Morningstar in orbita e secondo il co-showrunner Joe Henderson gli eventi del finale, su cui il team di sceneggiatori starebbe già lavorando, incontrerà sicuramente il favore dei fan.

Nella sua più recente intervista ad AssignementX lo showrunner ha confermato che, insieme al produttore esecutivo Ildy Modrovich, gli sviluppi per la stagione 5 sono stati già decisi e che tutti pezzi sono in posizione sulla scacchiera:

"È molto importante, per noi, che i fan siano felici della storia. Abbiamo avuto una serie di cliffhanger, ma con questo metteremo fine alla catena: porteremo in scena il finale che i fan hanno sempre voluto e questo è un punto che Idly ha già anticipato in numerose interviste perché è vero. Amiamo lo show, amiamo lavorarci, amiamo addirittura rivederlo, il ché, in un certo senso, è un po' egoistico e narcisista, ma siamo fieri nel nostro lavoro. Ci piace che gli attori si divertano e che ci sorprendano superando le nostre aspettative. Quello che vedrete sarà una lettera d'amore alla serie".

Ottime notizie dunque, che presuppongono una stagione al cardiopalma e per cui, fortunatamente, non dovremo attendere ancora molto. Pochi giorni fa è stata svelata la data di debutto di Lucifer 5 su Netflix, stagione che sarà però divisa in due metà. Nell'attesa di ulteriori sviluppi ecco le prime immagini dell'episodio in bianco e nero di Lucifer 5.