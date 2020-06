Lucifer 5, ecco le foto dell'episodio in bianco e nero: curiosi di scoprirle?

Ora che è stata finalmente svelata la data di uscita della stagione 5 di Lucifer, i fan della serie "salvata" da Netflix non stanno più nella pelle. Ad accrescere l'hype ci ha pensato anche Entertainment Weekly, che ha pubblicato in esclusiva le prime immagini del quarto episodio, girato in bianco e nero nello stile del cinema noir anni '40.

L'episodio, intitolato It Never Ends Well for the Chicken, racconta ciò che accadde quando Lucifer (Tom Ellis) visitò Los Angeles negli anni '40 tuffandosi nel passato di Maze (Lesley Ann-Brandt).

Le immagini, che si possono vedere nella nostra Gallery, mostrano tra le altre cose Lauren German in abiti maschili, così come Aimee Garcia, che ha anche un paio di baffi.

"Ogni volta che giochi con i flashback" ha raccontato a EW Joe Henderson, co-showrunner di Lucifer, "la domanda è sempre: Qual è l'intervallo di tempo che può riflettere una persona? Il bello del noir è che si tratta di storie poliziesche, ma Lucifer non è ancora un detective. Quello che vedremo, in un certo senso, è il primo caso di Lucifer. C'è un mistero da risolvere, ma stiamo semplicemente filtrando il linguaggio del nostro show attraverso i codici del noir."

"Tom Ellis è fatto per questo stile, è una specie di Cary Grant" ha aggiunto l'altra showrunner Ildy Modrovich. "Credo che nella sua recitazione ci sia sempre stato qualcosa di quella vecchia scuola, che si rifà al noir e alla stravaganza e all'eleganza della vecchia Hollywood."

