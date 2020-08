Lucifer 5, guardate gli splendidi nuovi poster commissionati da Netflix!

Questo è il grande giorno in cui finalmente debutta su Netflix la quinta stagione di Lucifer, la serie dedicata al signore degli Inferi che come abbiamo già avuto modo di vedere dai trailer, ci riserverà moltissime sorprese. Per l'occasione sui canali social sono stati pubblicati alcuni straordinari poster fan made.

Tutti gli spettatori alla vista di queste stupende immagini sono andati in delirio. In particolare vediamo Lucifer vestito con il suo classico abito scuro e con un sorriso malizioso farsi strada tra le nuvole con delle grosse ali bianche.

Un'altra eccezionale fan art ci mostra Lucifer in versione cartoon intento a baciare la detective Chloe Decker, il suo unico amore, mentre dall'alto fa capolino il famoso padre che illumina tutto di una luce dorata. Non manca nemmeno un Lucifer versione fumetto che, in bianco e nero annuncia l'arrivo in streaming dei nuovi episodi. Infine, un altro poster ci presenta tutti i personaggi della serie tra cui anche il malvagio fratello gemello del protagonista.

Come già in parte spoilerato dal trailer infatti, il fulcro di questa stagione sarà rappresentato dalla lotta tra Lucifer e il suo perfido fratello Michael, entrambi interpretati dallo straordinario Tom Ellis che è riuscito a diversificare i due personaggi con un grandissimo lavoro sul set. Nonostante i due gemelli siano naturalmente identici, si differenziano infatti per particolari manierismi fisici ed un diverso registro linguistico come svelato da Bryan Woodside in una recente intervista.

Intanto nonostante la quinta stagione sia appena approdata con la sola prima parte su Netflix, gli showrunner già stanno lavorando a Lucifer 6 e, hanno annunciato tratterà sicuramente un importante tema di attualità che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Prima di godervi i nuovi episodi, vi consigliamo un video recap di Lucifer 4.