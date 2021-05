Lucifer 5, Kevin Alejandro anticipa il futuro di Dan: 'Fa del suo meglio, ma è sconvolto'

Si avvicina l'uscita dei nuovi episodi di Lucifer 5, prevista su Netflix per venerdì 28 maggio, e i protagonisti continuano, nelle interviste promozionali, a stuzzicare i fan con qualche anticipazione su ciò che potrebbe succedere nelle prossime puntate. Uno dei personaggi più attesi è il detective Daniel Espinoza, interpretato da Kevin Alejandro.

Nella prima metà della stagione 5 Daniel ha scoperto la vera natura di Lucifer, e una notizia del genere non è naturalmente di quelle che lasciano indifferenti.

"Non credo che Dan se la stia cavando molto bene" ha raccontato infatti Kevin Alejandro a TVLine. "Il suo mondo è sconvolto e non sono sicuro che riuscirà mai a gestirlo davvero. Sta facendo del suo meglio, ma è solo Dan. È completamente lacerato dentro, ma cerca sempre di andare avanti in modo positivo, anche se non sempre ottiene i risultati sperati."

In attesa dei nuovi episodi, è il momento delle supposizioni sugli sviluppi di Lucifer 5. Il dodicesimo episodio, ovvero il quarto della stagione 5B, a quanto pare sarà incentrato proprio su Daniel. "È sicuramente il più difficile al quale abbia mai lavorato" ha continuato Kevin Alejandro. "La più grande anticipazione che posso dare su quell'episodio è che si intitola Daniel Espinoza: Naked and Afraid, ed è più o meno quello che accadrà!" ha aggiunto.

Lo vedremo, quindi, nudo e spaventato? Non resta che attendere i nuovi episodi di Lucifer 5 per scoprirlo.