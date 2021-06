Lucifer 5, Lesley-Ann Brandt parla di Maze: 'Ecco perché un personaggio incredibile'

Dopo un clamoroso finale di stagione per Lucifer 5, Lesley-Ann Brandt riflette sul percorso portato avanti da Maze in cinque stagioni, tenendo in conto i suoi punti deboli, ma esaltandone la sua evoluzione.

Se non avete già visto gli ultimi episodi della quinta stagione di Lucifer vi consigliamo di non proseguire oltre nella lettura. Se invece siete in pari, ripercorrete con noi e Lesley-Ann Brandt il character development di Maze fino a questo punto dello show.

"Quello che trovo più incredibile di questo personaggio, e forse è anche la ragione per cui le persone riescono a e empatizzare con lei, è il fatto che che si sforzi così tanto. Non fa sempre la cosa giusta. Prende delle decisioni sbagliate, ma non è mai qualcosa che fa con malizia" osserva l'attrice "Anche quando va contro Lucifer o rifiuta Eve inizialmente, lo fa perché è ferita".

"C'è un tema comune qui, il rifiuto, per Lucifer e per Maze, dove non affrontano mai davvero i sentimenti che ne derivano, e a volte stanno lì a crogiolarsi nel disagio, e quello è il loro bizzarro modo di prendersi cura di sé stessi. E credo sia ciò che Maze stia facendo a questo punto con le decisioni prese da sua madre, Eve e lei stessa in relazione a Michael e Lucifer" continua Brandt, motivando le scelte del suo personaggio.

"Ma ciò che credo arrivi a capire alla fine è che sei tu a fare la tua felicità; non può essere responsabilità di qualcun altro" spiega poi.

E in effetti, come abbiamo visto nel finale, la morte di Dan (Kevin Alejandro) ha profondamente scosso Maze, che decide di cambiare atteggiamento nei confronti di alcune persone... E in particolare di Eve,

"Se vuoi davvero far parte di un team devi riuscire a parlare con gli altri, ad affrontare i problemi, per quanto sia difficile. È questo il bello di quel tipo di relazioni; come Chloe e Lucifer, attraversano tanti ostacoli per capire come riuscire a farla funzionare. E alla fine è il pensiero di non averla a spronarla ad agire contro la sua stessa testardaggine. 'Lascerò davvero che la mia testa dura e la mia paura mi costringano a vivere con la domanda E se...?'".

Così anche Maze è in grado di lottare per il suo lieto fine "Credo che ciò che impari a fare Maze è impegnarsi a dare il suo meglio, a essere migliore. Anche nel crogiolarsi in maniera poco confortevole nei suoi sentimenti. Amore, tristezza, dolore... Tutto. Perché per quanto siano difficile e dura la vita sulla Terra e le relazioni umane, sono allo stesso tempo estremamente soddisfacenti e ti riempiono il cuore. E basta guardare a questa incredibile famiglia che hanno creato, e a questi rapporti che sono riusciti a costruire, per accorgersene".

Ma cosa accadrà nella sesta e ultima stagione di Lucifer? Come cambieranno le carte in tavola? È qualcosa che solo il tempo saprà dirci...