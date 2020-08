Fai Lucifer 5, manca pochissimo: sale l'hype con le nuove immagini!

Tra meno di 24 ore la prima parte di Lucifer 5 arriverà su Netflix e i fan di Tom Ellis già fremono all'idea della maratona che potranno fare questo finesettimana. Ad aumentare l'hype la piattaforma ha appena condiviso nuove succulente immagini: scoprite la galleria oltre il salto!

Per mesi l'abbiamo attesa, tra rumor di cancellazione e rinnovi a sorpresa, e finalmente il momento è giunto: Lucifer sarà distribuito domattina in tutto il mondo e Netflix sa come stuzzicare i suoi utenti. Nelle immagini, che troverete nella galleria in calce, vediamo Lucifer sorpreso e, forse, anche in seria difficoltà e non potrebbe essere diversamente considerando tutti i colpi di scena e le (dis)avventure cui andrà in contro nei prossimi episodi.

A ricordare ai fan la fatidica data anche Lesley-Ann Brandt, interprete di Mazikeen "Maze" Smith, che ha condiviso pochi minuti fa un selfie (anch'esso in calce) con Dennis Haysbert e Scarlett Estevez, interprete di Beatrice "Trixie" Espinoza. Il conto alla rovescia è iniziato e come ben sappiamo vedremo Lucifer Morningstar alle prese con il suo gemello malvagio e non mancheranno le avventure in stile rétro con l'attesissimo episodio in bianco e nero.

Per tutte le ultime novità ci rimandiamo alo nostro focus su Lucifer 5, mentre solo pochi gironi fa Ellis ci ha aggiornato sullo stato delle riprese di Lucifer 5.