Lucifer 5, Netflix ha svelato la data di uscita della seconda parte? Facciamo chiarezza

Per la sorpresa dei moltissimi fan della serie, questa mattina la pagina ufficiale di Lucifer su Netflix ha rivelato la data di uscita della seconda parte della quinta stagione. Tuttavia sembra proprio che si sia trattato di un errore, visto che la piattaforma ha prontamente modificato la dicitura nelle ore successive.

Neanche il tempo di segnare sul calendario la data del 28 maggio, infatti, che Netflix ha sostituito la scritta iniziale con "prossimamente", rimandando dunque l'annuncio ufficiale ad un secondo momento.

Al momento non sappiamo se questa sia effettivamente la data scelta per la pubblicazione dei nuovi episodi, tuttavia è possibile che si tratti di un'informazione vera diffusa in anticipo per errore, e dunque rimossa solamente in attesa di essere rivelata ufficialmente più avanti.

Vi ricordiamo che la prima parte di Lucifer 5 si è conclusa con l'arrivo di Dio (Dennis Haysbert), tornato sulla Terra per prendersi cura dei suoi figli, Lucifer e Michael (interpretati entrambi da Tom Ellis), Maze (Lesley-Ann Brandt) e Amenadiel (D.B. Woodside), e soprattutto per impedire loro di distruggersi a vicenda.

Cosa vi aspettate dalla nuove puntata della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, le riprese della sesta e ultima stagione di Lucifer si stanno avvicinando alla loro conclusione con gli attori che man mano stanno dicendo addio al set.