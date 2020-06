Lucifer 5, novità in vista? Il tweet di DB Woodside stuzzica i fan

I fan continuano a restare in attesa di notizie sull'uscita della quinta stagione di Lucifer, la cui lavorazione è stata interrotta a causa del lockdown imposto dalla pandemia di coronavirus. Nei giorni scorsi sono arrivate le scuse della showrunner Ildy Modrovich, ma un recente tweet di DB Woodside sembra riaccendere la speranza.

Come possiamo vedere in calce all'articolo, l'attore ha scritto: "Stanno accadendo cose buone. Per favore, continuate ad avere pazienza", aggiungendo anche le emoji di un occhiolino, un cuore e l'immancabile diavoletto.

Che stia davvero per arrivare la sospirata notizia? Per completare la quinta stagione di Lucifer, in fondo, non sembra mancare molto, e la notizia di una data di uscita, o almeno della ripresa dei lavori, avrebbe il potere di risollevare il morale dei fan.

Per il momento, al di là di questi ritardi non si sa molto su ciò che potrebbe accadere nei nuovi episodi. In attesa di conferme, si inizia già a fare qualche supposizione, anche in base agli indizi sul rapporto tra Lucifer e Chloe lanciati dalla stessa Ildy Modrovich in risposta a una domanda su Twitter.

La quinta stagione di Lucifer, in ogni caso, non sarà l'ultima, dal momento che è già ufficiale la sesta stagione dello show "salvato" da Netflix.