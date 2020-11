Lucifer 5: nuove anticipazioni sui prossimi episodi prima dell'uscita su Netflix

I fan di Lucifer stanno aspettando con impazienza il rilascio della seconda metà della quinta stagione della popolare serie Netflix e anche se non c'è ancora una data di uscita, in molti già hanno le idee piuttosto chiare su quello che accadrà nei nuovi episodi.

Nei giorni scorsi l'account ufficiale dello show ha anticipato un "soggiorno prolungato" sulla Terra per un personaggio in particolare e i telespettatori hanno supposto che si tratti di Dio, il celebre padre del protagonista della serie interpretato da Tom Ellis. A ben guardare, questo si allineerebbe molto bene con il finale della prima parte della quinta stagione di Lucifer. Ricorderete sicuramente che Dio è giunto sulla Terra per mettere fine alla lite scoppiata tra i suoi figli, ovvero Lucifer, Michael e Amenadiel. Questa è stata sostanzialmente la sua prima apparizione ufficiale, nonostante nel corso delle varie stagioni si sia parlato moltissimo di lui.

Qualcuno pensa che il personaggio citato dall'account ufficiale, possa essere Eve, che sebbene sia apparsa nel corso della quarta stagione, non è poi ancora ritornata nella quinta. Staremo a vedere come si evolveranno le cose. Intanto vi ricordiamo che i lavori della stagione 6 di Lucifer proseguono a pieno ritmo. In attesa di scoprire cosa ci riserverà la seconda parte intanto, date un'occhiata alla recensione finale della prima parte della stagione 5 di Lucifer. Come al solito fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dai nuovi episodi.