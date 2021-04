Lucifer 5, nei nuovi episodi ci sarà una grossa dichiarazione d'amore?

Attualmente Lucifer è in pausa con la quinta stagione che attende gli ultimi episodi. La produzione della stagione è stata inevitabilmente condizionata dalla pandemia e l'ultimo episodio andato in onda ci ha lasciato con un grande cliffhanger: il tempo si è congelato e Dio non è felice di vedere i suoi figli combattere.

La prima metà della stagione si è svolta lungo la relazione tra Lucifer (Tom Ellis) e Chloe Decker (Lauren German), culminata in una scena di sesso tra i due protagonisti. Li abbiamo lasciati in un momento cruciale della trama, quando Lucifer stava per dirle che l'amava.



I fan della 'Deckerstar' sperano ovviamente che l'attesa seconda parte della stagione 5 porti ad una conclusione anche in tal senso.

Un autore di Lucifer ha anticipato un intenso confronto con Dio a cui potremo assistere nei nuovi episodi.

Tra le altre cose in questi giorni è stato anticipato che il quarto episodio della seconda parte di stagione si tratterà di una 'corsa sfrenata' che esplora ulteriormente la relazione di Dan e Lucifer.

La produzione della seconda metà della quinta stagione è stata interrotta a causa della pandemia, mentre i fan aspettavano pazientemente una data d'uscita. Gli autori e i produttori hanno anticipato la sesta e ultima stagione dello show, confermata ufficialmente poco tempo fa.

Le stagioni 4 e 5 sono disponibili su Netflix.



