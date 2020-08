Lucifer 5: un nuovo amore per Ella, tra Star Trek e cene romantiche

La quinta stagione di Lucifer è finalmente arrivata su Netflix: oltre ai vari colpi di scena legati al protagonista interpretato da Tom Ellis, ci sarà spazio anche per qualche sorpresa legata ai comprimari, tra cui Ella Lopez, pronta per un nuovo amore.

La scienziata forense potrebbe aver infatti trovato la persona perfetta per lei, dato l'alto numero di interessi in comune che sembra avere con Pete Daily. La new entry sarà interpretata da Alex Koch, noto per il suo ruolo in Under the Dome, e insieme ad Aimee Garcia formerà una coppia che potrebbe suscitare l'invidia di molti.

Pete è descritto come un ragazzo "affettuoso, amichevole e nerd" che, in quanto reporter, si ritroverà invischiato in uno dei casi di Lucifer e Chloe. L'attrice ha commentato la questione dicendosi felice per il fatto che Ella "finalmente si vede con un bravo ragazzo, con il quale riesce ad essere molto più in confidenza perché non è solo un'attrazione fisica. Andranno alle convention di Star Trek insieme, a cena fuori e ci sarà anche del vino e delle candele. Parleranno persino klingon tra di loro. Formano una coppia perfetta, è la versione maschile di Ella ed è geek quanto lei".

Beh, a quanto pare sarà presente anche un pezzetto di Star Trek nella nuova stagione di Lucifer. Potete dare uno sguardo alla coppia grazie all'immagine dietro le quinte pubblicata da Entertainment Weekly qui sotto. Vi lasciamo alla recensione della nuova puntata di Lucifer, la prima tra quelle attualmente disponibili su Netflix.